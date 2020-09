Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Suarez prêt à partir au clash ?

Publié le 22 septembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Alors que Luis Suarez était tombé d'accord avec l’Atletico Madrid, le FC Barcelone, ne souhaitant pas voir partir son joueur gratuitement chez un concurrent, aurait bloqué la transaction. Une décision qui ne passe pas du côté de l’Uruguayen.

Poussé vers la sortie dès l’arrivée de Ronald Koeman, Luis Suarez semblait avoir enfin trouvé une porte de sortie. Mais celle-ci ne semble pas satisfaire le FC Barcelone ! En effet, El Pistolero aurait convenu d’un accord avec la direction de son club pour rompre son contrat et partir gratuitement, afin de pouvoir s’engager où il le souhaite. Et si l’Uruguayen a longtemps été annoncé du côté de la Juventus, il serait finalement à deux pas de l’Atletico. Seul bémol, le Barça et Josep Maria Bartomeu ne souhaitent pas renforcer un concurrent direct gratuitement, et bloquent donc la transaction !

Suarez furieux contre le Barça ?