Mercato - Barcelone : Entre Liverpool et Manchester United, ça se bouscule pour Dembélé !

Publié le 22 septembre 2020 à 18h30 par Th.B.

N’étant jamais parvenu à retrouver sa forme affichée au Borussia Dortmund en grande partie à cause de ses blessures, Ousmane Dembélé pourrait finalement être sacrifié par le FC Barcelone d’autant plus qu’il est assez demandé sur le marché. Néanmoins, la position du champion du monde semble claire concernant son avenir.

Et si après la Ligue 1 au Stade Rennais, la Bundesliga avec le Borussia Dortmund et la Liga avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé se lançait un nouveau challenge en Premier League ? Ce mardi, France Football a relancé la piste Liverpool pour le champion du monde tricolore. Ce n’est plus vraiment un secret que Jürgen Klopp apprécie le profil de l’ailier, et quand bien même Liverpool peut compter sur Takumi Minamino arrivé l’hiver dernier et sur Diogo Jota, présenté ces derniers jours, l’option Ousmane Dembélé conserverait du crédit chez les Reds . Pourtant, rien ne semble joué dans ce dossier. Comme l’agent du Français le révélait au journaliste Bertrand Latour en juin dernier, le joueur ne veut pas quitter le FC Barcelone où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2022. Les intérêts de Liverpool et d’un autre géant de Premier League peuvent-ils le faire changer d’avis ?

Après Liverpool, Manchester United passe à l’action pour Dembélé…

Ces dernières heures, le journaliste Duncan Castles a publié un papier pour le Daily Record dans lequel il est stipulé qu’un intérêt concret de Manchester United pour Ousmane Dembélé était à noter. Certes, la priorité estivale des Red Devils était et serait toujours Jadon Sancho. Mais compte tenu de la difficulté de cette opération et de la réticence du Borussia Dortmund à vendre Sancho à un prix autre que celui réclamé, ce transfert ne devrait pas avoir lieu d’ici la fin du mercato estival comme le directeur technique du Borussia l’a assuré lundi. De ce fait, United se serait tourné vers Ousmane Dembélé et aurait d’ailleurs soumis une proposition de prêt au FC Barcelone pour son ailier. Problème, le Barça privilégierait un transfert sec avec une indemnité s’élevant à 100M€. Le club culé n’accepterait un prêt que si une option d’achat obligatoire était incluse dans le deal passé avec Manchester United. Les Red Devils auraient donc un choix à faire. Et quand bien même le club mancunien serait ouvert à répondre aux demandes du Barça , il faudrait parvenir à faire changer d’avis le principal intéressé.

… Mais ni le joueur ni le Barça n’envisagent un départ en l’état