Mercato - Barcelone : Un géant anglais prêt à miser sur Ousmane Dembélé ?

Publié le 22 septembre 2020 à 17h00 par Th.B.

En perte de vitesse au FC Barcelone, en grande partie en raison de ses blessures récurrentes, Ousmane Dembélé pourrait se relancer à Manchester United d’ici la fin du mercato. Les Red Devils auraient enclenché leur offensive.

De quoi sera fait l’avenir d’Ousmane Dembélé ? Arrivé en 2017 pour combler le vide laissé par le départ de Neymar au PSG, celui qui allait devenir un an plus tard champion du monde n’a pas cessé d’être gêné par les blessures. Au point même qu'un transfert de l’international français ne serait pas à écarter alors que Liverpool surveillerait toujours avec attention l’évolution de sa situation. D’après France Football, bien que Takumi Minamino ait débarqué l’hiver dernier et que Diogo Jota soit un nouveau joueur de Liverpool, l’addition d’un autre élément offensif serait susceptible d’arriver. Jürgen Klopp apprécierait particulièrement le joueur du Barça et des négociations auraient lieu avec les dirigeants du FC Barcelone. Néanmoins, le champion d’Angleterre ne semble pas seul dans la course à la signature d’Ousmane Dembélé.

Manchester United aurait dégainé une offre pour Dembélé !