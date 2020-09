Foot - Mercato

Mercato : Dortmund envoie un message fort pour l'avenir de Sancho !

Publié le 21 septembre 2020 à 22h55 par La rédaction

Courtisé par Manchester United, Jadon Sancho devrait finalement rester en Allemagne. Directeur du Borussia Dortmund, Sebastien Kehl a exclu un départ de l'ailier anglais lors de ce mercato.