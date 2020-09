Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez aurait monté un plan machiavélique...

Publié le 18 septembre 2020 à 14h30 par Amadou Diawara

En instance de départ au FC Barcelone, Luis Suarez serait dans le viseur de la Juventus et de l'Inter. Alors qu'il aurait déjà un accord avec les Bianconeri, El Pistolero serait également en contact avec les Nerazzurri. Mais à en croire le journaliste italien Tancredi Palmieri, Luis Suarez, qui n'aurait pas l'intention de quitter le Barça, se jouerait des deux clubs italiens.

Après une saison catastrophe, le FC Barcelone veut se renouveler. Dans cette optique, le club catalan aurait l'intention de révolutionner son effectif et son organigramme. Ainsi, comme Quique Setién, Eric Abidal et Ivan Rakitic, Luis Suarez serait poussé vers la sortie et pourrait prendre le large très prochainement. Consciente de la situation, la Juventus souhaiterait en profiter et aurait déjà trouvé un accord contractuel à hauteur de 10M€ avec le numéro 9 du FC Barcelone. D'ailleurs, Luis Suarez a reconnu dernièrement qu'un transfert vers la Juventus était plus que probable. « Si ce transfert à la Juventus va se faire ? Oui, c'est possible » , a-t-il lâché lorsqu'il passait son examen en italien dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport. Toutefois, le départ de Luis Suarez vers la Juventus serait encore loin d'être assuré, et l'Inter pourrait profiter de l'aubaine.

Un duel XXL entre la Juve et l'Inter pour Luis Suarez ?

D'après les indiscrétions de Mundo Deportivo de ce vendredi matin, l'arrivée - qui serait imminente - d'Edin Dzeko à Turin pourrait bloquer celle de Luis Suarez. A en croire le média espagnol, l'Inter pourrait sauter sur l'occasion pour recruter El Pistolero . En effet, les Nerazzurri auraient les moyens de s'octroyer Luis Suarez et seraient emballés par l'idée de pouvoir se l'offrir sans avoir à débourser d'indemnité de transfert. Bien décidée à attirer Luis Suarez vers le Giuseppe Meazza, la direction milanaise aurait déjà bougé ses pions pour mener à bien ce dossier.

Luis Suarez voudrait rester au FC Barcelone ?

Comme l'a indiqué Tancredi Palmieri sur son compte Twitter , l'Inter serait entré en contact avec le clan Luis Suarez. Toutefois, l'avancée des Nerazzurri ne serait en rien comparable à celle des Bianconeri , qui auraient déjà trouvé un terrain d'entente contractuel avec l'Uruguayen. De son côté, Luis Suarez ne serait pas vraiment ouvert à un départ. A en croire l'opinion du journaliste italien, Luis Suarez utiliserait la Juve, l'Inter et ses autres courtisans pour « apaiser » le FC Barcelone, mais son intention serait de disputer une saison supplémentaire sous les couleurs du club blaugrana .