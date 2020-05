Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’opération Pjanic menacée à cause d’un protégé de Setién ?

Publié le 15 mai 2020 à 1h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone se trouverait avantagé dans le dossier Pjanic par rapport au PSG disposant d’arguments plus convaincants, la réticence d’Arthur Melo pourrait redistribuer les cartes.

Le10sport.com vous a révélé la présence du PSG dans le dossier Miralem Pjanic et des discussions entre Leonardo et Fali Ramadani pour le transfert du milieu de terrain de la Juventus. Néanmoins, le FC Barcelone aurait depuis fait irruption dans cette opération et serait prêt à proposer les services d’Ivan Rakitic, de Nelson Semedo, d’Arturo Vidal ainsi que d’Arthur Melo en échange. RMC Sport dévoile donc des arguments plus convaincants pour le Barça que le PSG, alors que la Juventus en pincerait pour Arthur. Néanmoins, le principal intéressé a déjà fait part de sa volonté de poursuivre au FC Barcelone et il devrait suivre cet instinct selon une ancienne légende du club.

Arthur incité à rester à Barcelone