Mercato - Barcelone : L’opération Ousmane Dembélé aurait été enclenchée !

Publié le 30 septembre 2020 à 21h30 par T.M.

Depuis ce mardi, l’avenir d’Ousmane Dembélé est au coeur de nombreuses rumeurs. Annoncé dans le viseur de Manchester United, le joueur du FC Barcelone serait bien ciblé par les Red Devils.

Cela ne semblait pas prévu et pourtant, Ousmane Dembélé pourrait bien quitter le FC Barcelone cet été. En effet, ce mardi, la presse espagnole a lâché une bombe, annonçant que le Français était proche de Manchester United. Forcément, présent en conférence de presse, Ronald Koeman n’a pas échappé aux questions sur l’avenir de Dembélé, expliquant à ce sujet : « Ce sont les décisions du club et du joueur. Comme nous l'avons vu, je vais compter sur lui. Il n'a pas joué depuis le début parce qu'il y a plus de joueurs et Ansu s'est avéré très bon pour cette équipe ».

Manchester passe à l’action !