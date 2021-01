Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi va toucher le jackpot !

Publié le 12 janvier 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que son avenir au FC Barcelone est plus flou que jamais, Lionel Messi va prochainement toucher une juteuse prime prévue dans son contrat.

À six mois de la fin de son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi est à la croisée des chemins au sein de son club de toujours. En effet, pour l’heure, l’international prochain est sur le chemin d’un départ libre en fin de saison, même si le Barça ne désespère pas encore de le voir prolonger un peu plus son aventure en Catalogne. Il en reste que le temps presse pour le club catalan vu le peu de mois restants dans le dernier contrat de Lionel Messi signé en 2017. Et justement, ce dernier bail va très prochainement lui permettre de toucher un beau pactole à en croire les dernières informations venues de l’autre côté des Pyrénées.

Lionel Messi va toucher une prime de 37 M€ !