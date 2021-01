Foot - Mercato - OM

Mercato : Mediapro, crise sanitaire… L'OM et l'ASSE proches d'une énorme catastrophe ?

Publié le 11 janvier 2021 à 23h45 par D.M.

A en croire Daniel Riolo, plusieurs clubs de Ligue 1 seraient dans une situation alarmante. En proie à de grosses difficultés financières, l’OM, l’ASSE, mais aussi les Girondins de Bordeaux seraient à peine capables de finir la saison.

La situation est préoccupante pour l’ensemble des clubs de Ligue 1. La crise sanitaire oblige les équipes à disputer leurs rencontres à huis-clos. Un gros manque à gagner pour les formations, qui ont vu leurs recettes baisser considérablement cette année. A cela il faut rajouter le fiasco Mediapro. Le groupe sino-espagnol, qui s’était offert les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour un montant record de 780M€, a refusé de payer les droits TV et d’honorer ses promesses en raison de graves problèmes financiers. Une situation qui plonge un peu plus les clubs français dans le rouge. Ce mardi, une réunion est d’ailleurs prévue entre les présidents de Ligue 1 et l’UNFP afin d’évoquer une possible baisse des salaires des joueurs. Une solution qui pourrait tout simplement permettre aux équipes de survivre.

« Plusieurs clubs sont dans une situation catastrophique. C’est-à-dire à peine capable de finir la saison »