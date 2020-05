Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation sur le départ avorté de Messi !

Publié le 24 mai 2020 à 21h30 par H.G.

L’ancien directeur de technique de l’Inter, Marco Branca, a révélé que les Nerazzurri avaient tenté de s’attacher les services de Lionel Messi il y a quelques années.

Si sa carrière n’est pas encore terminée, on peut sans aucune contestation possible dire que Lionel Messi aura marqué l’histoire du FC Barcelone, et plus largement l’histoire du football elle-même. Considéré par certains comme le meilleur joueur de tous les temps, l’attaquant argentin a grandement contribué à la construction des succès des Blaugrana ces dernières années, aussi bien sur la scène espagnole qu’en Europe. Cela a valu à celui qu’on surnomme La Pulga de remporter six Ballons d’Or, un record absolu, devançant ainsi les cinq trophées remportés par son grand rival Cristiano Ronaldo. Pour autant, cette prestigieuse histoire entre le FC Barcelone et Lionel Messi aurait pu s’arrêter bien plus tôt à en croire les dernières révélations faites par Marco Branca.

« L’aspect économique n’est pas toujours le premier à entrer en compte »