Mercato - Barcelone : Ça se confirme pour Aubameyang !

Publié le 29 juin 2020 à 1h00 par H.G.

Alors qu’il est dans le viseur de plusieurs clubs européens et notamment du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang figure également sur les tablettes d’une écurie italienne de premier plan.

L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang sera sans nul doute l’un des principaux feuilletons de la prochaine session estivale des transferts. Arrivant au terme de son contrat avec Arsenal en juin 2021, toutes les options sont actuellement possibles pour l’ancien buteur de l’ASSE et du Borussia Dortmund, aussi bien un départ cet été qu’une prolongation chez les Gunners . Comme le10sport.com vous l’a annoncé, l’attaquant gabonais de 31 ans fait partie des joueurs ciblés par le FC Barcelone et est l’une des cibles de l’Inter en cas de départ de Lautaro Martinez. De plus, comme nous vous l’avons également révélé le 24 juin, la Juventus est aussi venue se renseigner au sujet de Pierre-Emerick Aubameyang ces dernières semaines, bien qu’elle n’aurait pas encore entamé la moindre démarche concrète.

La Juventus s’est bien renseignée pour Pierre-Emerick Aubameyang !