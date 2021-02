Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’horloge tourne pour Ronald Koeman !

Publié le 19 février 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone traverse une période difficile en coupes, l’aventure blaugrana de Ronald Koeman pourrait prendre un tournant drastique en début mars…

Ayant vu son équipe se faire corriger par le PSG au Camp Nou mardi soir à l’occasion du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions (4-1), Ronald Koeman pourrait tout perdre dans les prochaines semaines. Distancé en Liga où l’Atletico de Madrid survole les débats, le FC Barcelone a perdu la première manche de la demi-finale de Coupe du roi face au FC Séville et en a fait de même en C1 lors de la réception du PSG. Les 3 et 10 mars prochain, les manches retour de ces deux rencontres auront lieu et le FC Barcelone pourrait donc se retrouver rapidement éliminé.

Une saison blanche pourrait sceller l’avenir de Koeman !