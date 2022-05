Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski, Felix… Changement de cap au Barça ?

Publié le 10 mai 2022 à 22h05 par La rédaction

Certains éléments tendent à confirmer que le Barça pourrait bientôt arbitrer en faveur d’une nouvelle stratégie pour son mercato. Décryptage.

Le10sport.com a analysé récemment que le FC Barcelone pourrait rapidement se trouver en face d’un choix clair au sujet de son recrutement. Enfermé dans son opération Lewandowski, qui rencontre aujourd’hui un point de limite logique avec son manque de marge de manœuvre financière, le club catalan va rapidement devoir trancher entre investir au maximum pour arracher le buteur polonais ou opter pour un recrutement offensif moins onéreux à l'instar de Joao Felix afin d’enregistrer plusieurs signatures importantes à d’autres postes, comme celle de Kalidou Koulibaly en défense centrale.

Autre orientation stratégique en cours ?

C’est d’ailleurs dans cette optique qu’il faut décrypter l’intérêt - révélé par le10sport.com - du club catalan pour Alexandre Lacazette libre en juin. Si le Barça décide de recruter un joueur à moindre frais devant, misant en cela sur l’omniprésence offensive d’Aubameyang, il est clair que le profil de Lacazette figurera parmi les sérieuses options devant, du fait de son excellent rapport qualité-prix. Et le fait que le club catalan prenne position récemment sur ce dossier tend à confirmer qu’il envisage de plus en plus sérieusement cette option stratégique.