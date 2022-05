Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion décisive pour cette cible XXL de Xavi ?

Publié le 10 mai 2022 à 21h30 par Amadou Diawara

Pour étoffer son milieu de terrain cet été, Xavi penserait à recruter Fabian Ruiz. Alors que le contrat du joueur court jusqu'au 30 juin 2023, le Napoli aurait prévu une réunion avec ses représentants dans les prochains jours pour sceller son avenir.

Après avoir recruté Eric Garcia, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi aimerait renforcer son entrejeu cet été. Dans cette optique, l'entraineur du FC Barcelone aurait identifié plusieurs profils, et notamment celui de Fabian Ruiz, qui fait des merveilles au Napoli. Et Xavi pourrait très vite être fixé quant à l'avenir de l'international espagnol.

Aurelio De Laurentiis va rencontrer le clan Fabian Ruiz