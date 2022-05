Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle pour Xavi et Laporta pour le mercato estival !

Publié le 10 mai 2022 à 19h30 par Pierrick Levallet

À l’approche du mercato estival, Xavi s’était montré plutôt clair sur ses besoins au sein de son effectif. De ce fait, Joan Laporta aurait multiplié les pistes pour renforcer l’effectif du FC Barcelone cet été. Mais un énorme obstacle devrait entraver les plans du président blaugrana.

Ayant vécu un début de saison catastrophique, le FC Barcelone entend bien se renforcer cet été pour ne plus avoir à revivre une pareille situation. Dans cette optique, Joan Laporta explorerait de nombreuses pistes sur le marché des transferts, allant de Robert Lewandowski à Sadio Mané en passant par Kalidou Koulibaly, Jules Koundé, Alessio Romagnoli, Lautaro Martinez, Bernardo Silva, César Azpilicueta et d’autres encore. La liste du président du FC Barcelone pour le prochain mercato estival n’en finit plus de s’agrandir. De son côté, Xavi s’est montré très clair en conférence de presse ce lundi sur ses objectifs pour cet été : « Le Barça doit avoir minimum deux joueurs par position et il y a des postes qui ne sont pas doublés. C’est important d’avoir une bonne planification. (...) Je pense que c’est important de se renforcer chaque année. Ceux qui viendront seront les bienvenus. Il y a la situation économique actuelle et des joueurs doivent partir. Ce sont des situations difficiles, mais nous devons nous renforcer l’année qui arrive si nous voulons être compétitifs. » Mais finalement, tout ne devrait pas se passer comme prévu pour le FC Barcelone lors de la prochaine fenêtre des transferts.

Le Barça va devoir vendre pour recruter cet été