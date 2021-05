Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : «Les portes sont ouvertes» pour Pep Guardiola !

Publié le 12 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que l’avenir de Ronald Koeman est incertain, le prochain entraîneur pourrait pourquoi pas être un certain Pep Guardiola. Un scénario qui réjouirait Adriano.

Ronald Koeman sera-t-il encore l’entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine ? Malgré le soutien public de Joan Laporta, le Néerlandais serait cependant en grand danger. En effet, les rumeurs sont de plus en plus insistantes sur le fait que Koeman ne soit pas conserver cet été. Et différents noms sont d’ailleurs déjà évoqués pour venir s’asseoir sur le banc du Barça. C’est notamment le cas de Xavi, mais aussi de Pep Guardiola, lui qui a déjà tout gagné avec les Blaugrana.

« Un rêve que Pep retourne au Barça »