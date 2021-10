Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les nouvelles confidences du Barça sur le départ de Lionel Messi !

Publié le 6 octobre 2021 à 16h30 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone a perdu gros avec le départ de Lionel Messi. N’ayant pas pu prolonger l’Argentin, Joan Laporta a dû se résoudre à laisser partir sa star. Une perte évoquée à nouveau ce jeudi par le Barça.

Alors qu’on pensait que l’histoire d’amour entre Lionel Messi et le FC Barcelone allait durer toute la vie, cela a finalement pris fin cet été. A 34 ans, La Pulga s’est envolée pour le PSG, quittant ainsi la Catalogne après y avoir passé 21 ans de sa vie. De quoi provoquer un véritable tremblement de terrain. En effet, quand le Barça a annoncé le départ de Messi, personne ne s’y attendait, bien au contraire… Quelques heures avant ce communiqué fracassant, la tendance était plutôt à une prolongation du sextuple Ballon d’Or. Alors que Lionel Messi était arrivé au terme de son contrat avec Barcelone, Joan Laporta avait tout fait pour parvenir à ses fins et prolonger le numéro 10 blaugrana. Un accord avait ainsi été trouvé entre les deux camps et la signature de l’Argentin étaient ainsi attendue. Mais finalement, Laporta est tombé de très haut. Compte tenu de la situation financière critique du Barça et des règlements de la Liga, la prolongation de Messi n’a pas pu être possible et un départ était alors devenu inévitable…

« Messi a été très important, mais la marque Barça est très forte »