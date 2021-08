Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros sacrifice financier réclamé aux joueurs du Barça ?

Publié le 24 août 2021 à 15h00 par La rédaction

Pour réduire une masse salariale importante, certains joueurs du FC Barcelone devraient réduire leur salaire dans les prochains jours.

Le FC Barcelone connait de graves problèmes financiers, ce qui ne lui a pas permis d’être très actif sur le marché des transferts. Afin d’homologuer les contrats de ses recrues (Eric Garcia, Memphis Depay et Sergio Aguero), le club a demandé à ses joueurs de réduire leur salaire. Premier joueur à avoir consenti un effort : Gérard Piqué. Dernièrement, c’est Jordi Alba qui a accepté une baisse de ses émoluments, ce qui permet au Barça de diminuer une masse salariale conséquente. Mais les deux cadres du vestiaire ne sont pas les seuls à accepter cette baisse de salaire.

Les joueurs devront consentir à un gros effort...