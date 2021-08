Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réponse est connue pour l’avenir d’Antoine Griezmann !

Publié le 24 août 2021 à 12h00 par T.M.

Ces dernières heures, la presse espagnole a relancé le feuilleton Antoine Griezmann. Faut-il alors s’attendre à un départ du joueur du FC Barcelone ?

Avec le départ de Lionel Messi, on pensait que l’avenir d’Antoine Griezmann était scellé et qu’il allait rester au FC Barcelone. Toutefois, ce lundi, la presse espagnole a remis de l’huile sur le feu. En effet, un rebondissement de dernière minute ne serait pas à exclure puisque l’Atlético de Madrid aurait toujours un oeil sur Griezmann, d’autant plus que ce dernier n’aurait envie de rejoindre que les Colchoneros en cas de départ. Mais pour cela, il faut que les deux clubs se mettent d’accord, ce qui serait visiblement très compliqué…

Des divergences trop importantes !