Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti est passé proche d’un transfert colossal à 100M€ !

Publié le 24 août 2021 à 13h45 par G.d.S.S. mis à jour le 24 août 2021 à 13h49

Ancien agent de Marco Verratti, Donato Di Campli annonce que le milieu de terrain italien du PSG était passé tout près d’un départ pour le FC Barcelone à 100M€ à l’été 2017.

Révélé dans les rangs du PSG alors qu’il débarquait d’un club de deuxième division italienne à l’été 2012, Marco Verratti (28 ans) est devenu au fil des années un cadre indéboulonnable du club de la capitale. Pourtant, à l’été 2017, le FC Barcelone avait fait de lui une grande priorité, et son agent de l’époque Donato Di Campli se lâche à ce sujet. Interrogé par le média italien Fanpage , il assure même que son protégé souhaitait à l’époque quitter le PSG pour rejoindre le Barça, mais tout à changé lorsqu’il a été mis de côté et remplacé par Mino Raiola qui a ensuite fait prolonger Marco Verratti.

« Verratti voulait aller à Barcelone »