Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Un énorme coup tenté en attaque… à Rennes ?

Publié le 24 août 2021 à 13h00 par G.d.S.S.

Totalement mis de côté par le Stade Rennais qui ne compte plus sur lui pour l’avenir, M’Baye Niang se cherche une porte de sortie. Et le FC Nantes aurait tenté le coup avec l’international sénégalais…

Après avoir longtemps été annoncé dans le viseur de pensionnaires de Ligue 1 la saison passée tels que l’OM ou l’ASSE, M’Baye Niang (26 ans) avait finalement été prêté par le Stade Rennais pour six mois du côté d’Al-Ahli. Mais l’attaquant sénégalais n’aura disputé que cinq rencontres avec la formation saoudienne, et il a retrouvé Rennes cet été qui souhaite plus que jamais se débarrasser définitivement de Niang.

Le FC Nantes a tenté M’Baye Niang