Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une légende du club ouvre la porte à un retour !

Publié le 2 octobre 2021 à 22h30 par D.M.

Aujourd'hui au Vissel Kobe au Japon, Andres Iniesta n'a pas fermé la porte à un retour au FC Barcelone, plus de trois ans après son départ

Au FC Barcelone, il a été énormément question, ces derniers jours, d’un retour de Xavi au FC Barcelone. Actuel entraîneur d’Al-Sadd, l’ancien milieu de terrain était l’un des profils évoqués pour prendre la succession de Ronald Koeman. Finalement, le Néerlandais a été conforté à son poste par Joan Laporta, mais nul doute que Xavi s’installera, un jour, sur le banc du FC Barcelone. Et dans les prochaines années, une autre légende pourrait intégrer l’organigramme du club.

« Un retour au Barça ? Oui je le souhaite »