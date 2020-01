Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste à 111M€ se prononce sur son avenir !

Publié le 7 janvier 2020 à 8h30 par B.C.

Dans la short-list du FC Barcelone pour préparer la succession de Luis Suarez, Lautaro Martinez s’est prononcé sur son avenir à l’issue de la victoire de l’Inter Milan sur le Napoli (3-1).

Même si Luis Suarez se voit encore au FC Barcelone la saison prochaine, le club catalan poursuit ses recherches afin de trouver un nouvel avant-centre, et la priorité serait déjà toute trouvée. En effet, Lautaro Martinez aurait tapé dans l’œil de la direction barcelonaise et apparaît comme la priorité offensive du prochain mercato estival. L’international argentin brille sous le maillot de l’Inter Milan cette saison (14 buts toutes compétitions confondues) et aura la possibilité de quitter son club lors du prochain mercato estival s’il ne prolonge pas d’ici là grâce à une clause présente dans son contrat (111M€). Néanmoins, l’attaquant de 22 ans ne pense pas encore à ce scénario comme il l’a annoncé ce lundi soir, à l’issue de la rencontre opposant l’Inter à Naples (3-1).

« Fier de porter le maillot de l’Inter »