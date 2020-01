Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça contraint d'oublier le chouchou de Messi ?

Publié le 6 janvier 2020 à 10h30 par A.C.

Les dirigeants du FC Barcelone pourraient bien être contraints de faire une croix sur la piste menant à Lautaro Martinez.

Après une saison d'adaptation, Lautaro Martinez est en train de montrer toute l’étendue de son talent. L'attaquant de l'Inter fait partie des joueurs les plus en vue de la Serie A et est un acteur important de la première bonne partie de saison de son club actuel premier ex æquo avec la Juventus. Cela n'a pas échappé au FC Barcelone et surtout à Lionel Messi, qui souhaiterait attirer son compatriote en Catalogne.

Lautaro Martinez et l'Inter veulent continuer ensemble