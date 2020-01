Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tâche se complique dans ce dossier à 111M€…

Publié le 5 janvier 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que le FC Barcelone souhaiterait vivement recruter Lautaro Martinez la saison prochaine, le vice-président de l’Inter Milan Javier Zanetti affiche son souhait de conserver le buteur argentin.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le FC Barcelone a des vues sur Pierre-Emerick Aubameyang pour l’été prochain puisque le club catalan se penche actuellement sur la succession de Luis Suarez à la pointe de l’attaque. Mais un autre profil est annoncé avec insistance dans le viseur du Barça : Lautaro Martinez, le buteur argentin de l’Inter Milan dont la clause libératoire est fixée à 111M€. Une option qui aurait notamment les faveurs de Lionel Messi au sein du vestiaire du FC Barcelone…

Zanetti veut garder Lautaro Martinez