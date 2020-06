Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le retour de Pep Guardiola se précise au Barça !

Publié le 29 juin 2020 à 4h45 par T.M.

Actuellement sous contrat jusqu’en 2021 avec Manchester City, Pep Guardiola pourrait bien renouer rapidement avec le FC Barcelone, où il a tout gagné.

Et si le FC Barcelone changeait déjà d’entraîneur ? Arrivé en cours de saison, Quique Setien n’arrive pour le moment pas vraiment à inverser la tendance au sein du club catalan. De quoi possiblement lui coûter sa place, d’autant plus qu’avec les élections présidentielles en 2021, l’entraîneur du Barça pourrait être remercié, alors que son contrat court jusqu’en 2022. Néanmoins, Setien pourrait rapidement encore plus rapidement que prévu et pourquoi pas dès cet été. En effet, au-dessus du Camp Nou, l’ombre de Pep Guardiola planerait à nouveau…

Le Barça confiant ?