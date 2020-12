Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le retour au Barça se précise pour Todibo !

Publié le 3 décembre 2020 à 1h00 par T.M.

Ces derniers jours, il a été question d’un possible retour de Jean-Clair Todibo au FC Barcelone en janvier. Un scénario qui tend à se confirmer.

En proie à des problèmes en défense centrale, Ronald Koeman doit composer avec de nombreuses absences dans ce secteur. De quoi donner quelques maux de tête à l’entraîneur du FC Barcelone, qui pourrait bien voir une solution se présenter à lui en janvier. Et elle serait bien connue en Catalogne puisque cela pourrait être le retour de Jean-Clair Todibo. L’été dernier, le Français avait été prêté au Benfica, où il n’a toujours pas joué. Dans cette situation, un retour du défenseur central au Barça fait de plus en plus parler. Et selon les dernières informations en provenance du Portugal, Todibo pourrait bel et bien retrouver la Catalogne dans quelques semaines.

Enfin la chance de Todibo ?