Mercato - Barcelone : Le rendez-vous est pris pour Ronald Koeman !

Publié le 21 janvier 2021 à 6h00 par Th.B.

Considéré comme étant le favori aux élections présidentielles du FC Barcelone, Joan Laporta a apporté son soutien, pas inconditionnel, à Ronald Koeman. L’entraîneur du Barça aurait son avenir entre ses mains.

En pleine période électorale, les candidats à la présidence du FC Barcelone multiplient leurs sorties médiatiques afin de vendre leur projet et de partager leurs idées aux socios qui trancheront le 7 mars prochain. Victor Font assuré dernièrement à Marca que sa ligne de conduite était claire sur la question de l’entraîneur. Ancienne gloire du FC Barcelone, Xavi Hernandez devrait remplacer Ronald Koeman à terme lorsque Pep Guardiola serait attendu pour occuper un autre rôle au sein de l’organisation lorsqu’il quittera Manchester City. Mais certains candidats, comme Joan Laporta, ne retirent pas leur soutien à Ronald Koeman, l’entraîneur du FC Barcelone en poste jusqu’en juin 2022.

«La marge que nous lui donnerons sera fixée par les résultats et le jeu»