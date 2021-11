Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid prêt déjà à chambouler les plans de Xavi ?

Publié le 1 novembre 2021 à 7h30 par D.M.

Annoncé comme le successeur de Ronald Koeman, Xavi se serait penché sur les prochaines sessions de transferts et aurait coché le nom de Jules Koundé. Un profil surveillé aussi par le Real Madrid.

Ça chauffe pour Xavi ! Selon les informations d’ As , l’ancien milieu de terrain serait parvenu à trouver un accord avec Al-Sadd et devrait prendre la succession de Ronald Koeman au FC Barcelone. Même s’il n’a pas encore posé ses valises en Catalogne, Xavi aurait commencé à étudier le groupe et a ciblé les besoins. Selon la presse catalane, le technicien souhaiterait recruter un défenseur central et aurait coché le nom de Jules Koundé, sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Séville.

Le Real Madrid aussi sur Koundé