Mercato - Barcelone : Le «nouveau Ronaldinho» interpelle Xavi pour son avenir !

Publié le 17 novembre 2021 à 12h00 par A.M.

Présenté comme le nouveau Ronaldinho, Artur Víctor Guimaraes (23 ans) avoue que son rêve est d'évoluer au Nou Camp à l'avenir.

En plus du RB Leipzig et de Salzbourg, Red Bull possède également un club au Brésil à savoir Bragantino où brille un certain Artur Víctor Guimaraes. Auteur de 18 buts et 15 passes décisives cette saison, l'attaquant de 23 ans a récemment été convoqué par Tite avec la Seleçao . Présenté comme le nouveau Ronaldinho, Artur affiche d'ailleurs sa volonté de marcher sur les traces de l'ancien numéro 10 du FC Barcelone en foulant la pelouse du Nou Camp.

Artur Víctor Guimaraes veut jouer au Nou Camp