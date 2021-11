Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La décision fracassante de Frenkie De Jong pour son avenir !

Publié le 17 novembre 2021 à 11h00 par G.d.S.S. mis à jour le 17 novembre 2021 à 11h02

En proie à de sérieuses difficultés financières, le FC Barcelone aurait décidé de pousser Frenkie De Jong vers la sortie. Mais le milieu de terrain néerlandais voit les choses d’un autre œil…

La grande révolution est en marche au FC Barcelone ! Xavi a récemment été nommé au poste d’entraîneur en lieu et place de Ronald Koeman, et le club catalan vient également de boucler le retour de Daniel Alves qui vient donc renforcer les rangs du Barça. Mais ça s’active également dans le sens des départs, et en raison de la situation financière assez critique du club, Frenkie De Jong (24 ans) serait désormais poussé vers la sortie par ses dirigeants. Mais qu’en est-il dans l’esprit de l’ancien milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam ?

De Jong refuse de partir