Mercato - Barcelone : Le message lourd de sens de Xavi sur le retour de Guardiola !

Publié le 3 juillet 2020 à 22h30 par La rédaction

Alors que le Barça de Puyol a vécu ses plus belles heures avec Pep Guardiola, Xavi voit bien les deux hommes revenir à Barcelone.

Fortement présente au début des années 2010, l’identité du Barça et sa redoutable équipe composée de Carles Puyol, Andres Iniesta, Xavi Hernandez et autres a quelque peu volé en éclat. Aujourd’hui, il ne reste plus que Lionel Messi, Sergio Busquets ou encore Gérard Piqué de cette incroyable époque. En effet beaucoup sont partis, et parmi eux des éléments majeurs comme Carles Puyol, capitaine désormais à la retraite, ou encore l’entraineur Pep Guardiola, qui une fois son départ s’est lancé dans un tour d’Europe. Pourtant l’idée que les deux hommes reviennent à Barcelone ne parait pas impossible. Du moins aux yeux de Xavi Hernandez.

Guardiola et Puyol veulent revenir au Barça selon Xavi