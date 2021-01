Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Memphis Depay passe à la vitesse supérieure !

Publié le 18 janvier 2021 à 6h00 par Th.B.

Le FC Barcelone n’avancerait pas spécialement sur le dossier Memphis Depay. De quoi permettre au Real Madrid et à la Juventus de saisir cette opportunité pour le capitaine de l’OL puisque le principal intéressé aurait offert ses services aux cadors européens.

Le contrat de Memphis Depay arrivera à expiration à la fin de la saison avec l’OL. Et depuis plusieurs mois, l’avenir du capitaine des Gones semble s’écrire du côté du FC Barcelone. En effet, l’entraîneur du Barça Ronald Koeman verrait en son compatriote néerlandais le profil parfait pour apporter un plus au secteur offensif blaugrana. Néanmoins, comme Ok Diario le révélait samedi, le Real Madrid pourrait se laisser tenter par une offensive auprès de l’OL cet hiver afin pallier la blessure de Rodrygo Goes et le départ de Luka Jovic pour Francfort. Mais ce ne serait pas tout.

Le Barça n’est plus seul pour Memphis Depay