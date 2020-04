Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça en plein doute pour l'avenir de Luis Suarez !

Publié le 1 avril 2020 à 14h00 par D.M.

Malgré l'existence d'une clause qui permettrait à Luis Suarez de prolonger automatiquement son contrat, le FC Barcelone s’interrogerait sur le niveau de son attaquant sujet à de nombreuses blessures ces derniers mois

« Je veux continuer, mais cela ne dépend pas de moi. Il y a aussi l'option disponible pour l'année prochaine. Si je joue 60% des matchs pour lesquels je suis disponible, je prolonge automatiquement » déclarait en février dernier Luis Suarez sur les ondes de RAC1 . L’attaquant uruguayen pourrait ainsi prolonger automatiquement son bail sans que le FC Barcelone ait son mot à dire. Mais Luis Suarez, sous contrat jusqu'en juin 2021, connait de multiples problèmes physiques et a notamment été opéré du genou en janvier dernier. Et ces blessures pourraient avoir une influence sur l’avenir du joueur de 33 ans..

Des blessures qui inquiètent le Barça