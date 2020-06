Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Lautaro Martinez enfin débloqué ?

Publié le 18 juin 2020 à 20h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis des mois, Lautaro Martinez ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Et si le dossier traîne depuis des mois, l’Inter Milan et les Blaugranas semblent toujours plus proches d’un accord…

Le dossier Lautaro Martinez pourrait bien se décanter dans les prochaines semaines. Depuis des mois, l’international argentin de l’Inter Milan est annoncé dans le viseur du FC Barcelone, qui cherche actuellement le digne héritier de Luis Suarez, dont le contrat se termine en 2021. Si l’Inter Milan campe sur ses positions et demande pour le moment une transaction équivalente aux 111M€ de la clause libératoire de l’international argentin, les Nerazzuri seraient aujourd’hui prêts à accepter qu’un joueur soit inclus dans la transaction pour faciliter le départ de l’attaquant au Barça…

Junior Firpo, la seule option valable ?