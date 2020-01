Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce de taille dans ce dossier à 30M€ !

Publié le 17 janvier 2020 à 23h30 par La rédaction

Sur les tablettes de l'AC Milan et du FC Barcelone, Dani Olmo serait en instance de départ selon son entraîneur au Dinamo Zagreb, Nenad Bjelica.

Formé à Barcelone, Dani Olmo (21 ans) n'a jamais caché son envie de revenir un jour en Catalogne. Le Barça serait également intéressé et aurait formulé une offre au Dinamo Zagreb il y a quelques jours selon le joueur lui-même. Dani Olmo, brillant avec le club croate depuis deux saisons et demie, serait également dans le viseur de l'AC Milan. Le club italien serait même proche d'un accord avec le Dinamo pour un transfert à 30M€ cet hiver. S'il resterait toutefois à obtenir l'accord du joueur, l'entraîneur du Dinamo Zagreb, Nenad Bjelica, a confirmé que le milieu offensif était en instance de départ et serait préservé des terrains en conséquence.

« Olmo ne jouera pas demain. Nous savons que nous parlons de son transfert »