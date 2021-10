Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le coup de gueule de Ronald Koeman sur son avenir…

Publié le 19 octobre 2021 à 14h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain et étant régulièrement annoncé sur le départ par les médias ibériques, Ronald Koeman a profité de son passage en conférence de presse ce mardi pour critiquer les exagérations de la presse espagnole à son sujet et en général. D’autant plus que le FC Barcelone ne serait clairement pas en passe de dénicher un successeur à l’entraîneur du Barça…

De retour à la tête du FC Barcelone le 7 mars dernier, soit le jour de sa réélection, Joan Laporta savait pertinemment qu’il avait du pain sur la planche. En premier lieu, il lui fallait à tout prix tenir sa promesse électorale, à savoir prolonger le contrat de Lionel Messi. Dossier qui n’a pas pu être bouclé en raison des difficultés financières rencontrées par le Barça . En outre, les premières semaines de retour à son ancien poste de président de 2003 à 2010 ont beaucoup tourné autour de la succession de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone. Pour rappel, le contrat du technicien néerlandais arrivera à expiration en juin prochain et malgré un bon moment de spéculations au niveau d’un remplaçant. Koeman a été maintenu en poste et conforté dans sa position le 2 octobre dernier alors qu’il figurait sur la sellette par le président du FC Barcelone en personne.

Ronald Koeman justifie sa position sur son avenir…

Ayant décroché sa deuxième victoire seulement en 7 sorties toutes compétitions confondues, Ronald Koeman a fait passer un surprenant message dimanche dans la foulée du succès du FC Barcelone face au FC Valence en Liga (3-1) sur la pelouse du Camp Nou. « J'ai deux jours de paix et de tranquillité et je vais en profiter. Le match contre le Dinamo est très important. Nous devons continuer avec cette attitude et cette énergie pour surprendre les adversaires ». Voici le témoignage que livrait Koeman en conférence de presse dimanche. Comme convenu, deux jours plus tard, l’entraîneur du FC Barcelone s’est à nouveau présenté face aux médias ce mardi pour évoquer la réception du Dynamo Kiev pour le cadre de la 3ème journée de la Ligue des champions mercredi. Et forcément, le coach du Barça a été interrogé sur le syndrome de tranquillité évoqué par le Néerlandais lors des dernières 48h. « La tranquillité à propos de mon avenir ? J’ai dit cela parce que c'est la vérité. On n'est jamais tranquille en tant que coach car tout dépend des résultats. Et nous sommes dans un pays où les choses sont encore plus exagérées ». Ronald Koeman n’a donc pas regretté la perpétuelle remise en question de son poste d’entraîneur en Espagne, mais a plutôt mis l’accent sur l’extrapolation des événements et des déclarations dans les médias ibériques. En fin de saison, Koeman aurait de fortes chances de voir son contrat ne pas être renouvelé, obligeant le FC Barcelone à lui dénicher un successeur.

La succession de Koeman à l’arrêt