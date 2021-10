Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au coeur des rumeurs, Koeman fait une sortie improbable !

Publié le 19 octobre 2021 à 5h30 par Th.B.

Victorieux du FC Valence avec son FC Barcelone, Ronald Koeman a profité de ce succès dimanche afin de faire une amusante remarque sur sa situation alors que son avenir est constamment commenté.

Placé sur la sellette sur le banc du FC Barcelone pendant un long moment avant que le président Joan Laporta ne conforte sa position début octobre avant une défaite concédée sur la pelouse de l’Atletico de Madrid (2-0), Ronald Koeman est depuis témoin de moins de spéculations dans la presse quant à son avenir et à sa succession. Cependant, son contrat ne court que jusqu’en juin prochain et ne devrait pas être prolongé par la direction du Barça . De quoi permettre aux médias de continuer de spéculer à ce sujet. Cependant, le FC Barcelone a renoué avec la victoire ces dernières heures.

« J'ai deux jours de paix et de tranquillité et je vais en profiter »