Mercato - Barcelone : Le cas Depay est réglé !

Publié le 8 janvier 2021 à 3h30 par A.M.

Malgré la proximité de l'échéance de son contrat, Memphis Depay ne devrait pas quitter l'OL cet hiver alors que les Gones sont en course pour le titre en Ligue 1.

« Je pense qu'il n'y a pas de sujet. C'est ce que je disais en conférence de presse avant le match. Autant il y avait des raisons d'être inquiet cet été, autant il n'y en a plus en hiver. Donc à part les joueurs qui ne sont jamais dans le groupe et la possibilité pour Jean Lucas d'être prêté, on est d'accord en interne pour qu'il n'y ait pas de départ. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne continue pas avec ce groupe-là. Je ne suis pas inquiet ». Après la victoire contre le RC Lens (3-2), Rudi Garcia s'est montré assez serein concernant le mercato d'hiver. Selon l'entraîneur de l'OL, aucun départ ne devrait avoir lui, même pas celui de Memphis Depay dont le contrat court pourtant jusqu'en juin prochain. L'international néerlandais confirme d'ailleurs la tendance.

Depay ne devrait pas bouger cet hiver