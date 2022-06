Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce du Bayern sur l'avenir de Lewandowski !

Foot - Mercato - Barcelone

Sur le départ du Bayern Munich, Robert Lewandowski intéresse sérieusement le FC Barcelone qui cherche un attaquant de pointe pour cet été. Mais en Allemagne, on n’a pas encore dit au revoir au Polonais. Interrogé sur la situation de son coéquipier, Joshua Kimmich n’a pas été très bavard…

Sept années au Bayern Munich et s’en va ? Si de nombreux observateurs voyaient Robert Lewandowski finir sa carrière en Allemagne, l’international polonais a rappelé à plusieurs reprises son envie de découvrir un autre championnat. A la recherche d’un numéro neuf, le FC Barcelone est très intéressé. Mais au Bayern Munich, on n’a pas encore dit adieu à Robert Lewandowski…

Kimmich on Lewandowski: "This topic has been spoken about a lot recently. Serge got asked yesterday and Leon too. Therefore I'm not going to say anything. The player and the club have to clarify the situation between themselves" pic.twitter.com/qWQmwlh0i0