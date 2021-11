Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça sait comment remplacer Sergio Agüero !

Publié le 3 novembre 2021 à 17h30 par T.M.

Suite à l’absence longue durée de Sergio Agüero à cause de ses problèmes cardiaques, le FC Barcelone a pris la décision de recruter un joueur offensif lors du mercato hivernal. Et les options du club catalan seraient déjà bien établies.

Après avoir manqué le début de saison avec le FC Barcelone, Sergio Agüero était enfin de retour avec le club catalan. Mais sa présence sur les terrains n’aura été que de courte durée. En effet, à cause de problèmes cardiaques, El Kun va de nouveau devoir être éloigné des terrains et ce pour les 3 prochains mois. Un coup dur pour le Barça qui voit un nouveau joueur rejoindre l’infirmerie. Mais en Catalogne, on a visiblement décidé de réagir suite à cet imprévu. Ainsi, ces dernières heures, la presse espagnole a assuré que la direction du FC Barcelone avait pris la décision de partir en quête d’un renfort offensif pour cet hiver afin de pallier à l’absence de Sergio Agüero. Le dossier serait donc désormais ouvert sur le bureau de Joan Laporta et la question est désormais de savoir qui sera l’heureux élu pour intégrer l’effectif actuel des Blaugrana.

Quel attaquant pour le Barça ?