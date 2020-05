Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'ancien club de Quique Setien rêverait de 3 pépites du Barça...

Publié le 17 mai 2020 à 14h00 par D.M.

Le Betis aurait sondé le FC Barcelone pour Junior Firpo, Carles Alena et Riqui Puig. Mais l’opération serait complexe en raison de l’intérêt de nombreux prétendants.

Les relations entre le Betis et le FC Barcelone sont idéales. Lors du dernier mercato estival, les deux clubs ont payé chacun 6M€ pour s’offrir Emerson et ont trouvé un accord pour le prêter jusqu’en 2021 à Séville. Une bonne entente illustrée également par le prêt jusqu’à la fin de la saison de Carles Alena. En manque de temps de jeu au FC Barcelone, le jeune milieu de terrain a été cédé au Betis pour qu’il poursuive sa progression en Liga. Mais les Verdiblancos auraient l’intention de conserver Carles Alena la saison prochaine, mais aussi de s’offrir deux nouvelles pépites du Barça .

Le Betis veut piocher au Barça