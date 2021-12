Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça pourrait frapper fort pour un international français !

Publié le 10 décembre 2021 à 21h30 par Th.B.

Le FC Barcelone garderait un oeil sur la situation de Kingsley Coman au Bayern Munich. Et alors que les discussions entre les deux parties ne progresseraient pas vers un accord pour une prolongation de contrat, le Barça aurait toutes ses chances pour l’international français.

Le FC Barcelone pourrait-il mettre la main sur une star de son bourreau de mercredi soir (3-0) du Bayern Munich ? En marge des prochaines sessions des transferts et afin de véritablement lancer l’ère Xavi Hernandez, le président Joan Laporta songerait à deux joueurs en particulier : Kingsley Coman et Serge Gnabry selon différents médias. Et pour ce qui est de l’international français, qui est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’à l’été 2023, le suspense reste entier à en croire les propos du principal intéressé de passage en conférence de presse dernièrement. « J'aimerais terminer la saison et montrer mon meilleur niveau. Nous verrons ce qui se passera dans le futur. Nous avons parlé avec le club et nous verrons s'il y a des nouvelles. J'ai toujours eu l'intention de jouer pour un grand club et le Bayern est l'un des plus grands ». Et du côté du Bayern Munich, on serait prêt à mettre la pression sur Kingsley Coman en utilisant Ousmane Dembélé afin de l’inciter à être plus souple sur ses demandes salariales selon Sport BILD.

Pas d’avancées pour la prolongation de contrat de Coman au Bayern Munich !

Et toujours d’après le média allemand, les négociations entre le Bayern Munich et le clan Coman n’avanceraient pas spécialement dans le bon sens. En effet, la piste offensive du FC Barcelone réclamerait un salaire annuel net de 12M€ aux dirigeants du Bayern Munich. Une requête à laquelle le champion d’Allemagne ne serait pas enclin à accepter. De quoi faire perdurer le suspense et ainsi, le chances du FC Barcelone de recruter Kingsley Coman.