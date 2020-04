Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait activé de nouvelles pistes offensives !

Publié le 5 avril 2020 à 9h30 par H.G. mis à jour le 5 avril 2020 à 9h33

Alors que le FC Barcelone aurait pour principal objectif de recruter Lautaro Martinez pour être son nouveau numéro 9 la saison prochaine, le club catalan travaillerait en parallèle sur plusieurs pistes menant à de jeunes pépites évoluant en Eredivisie.

Le secteur offensif du FC Barcelone pourrait connaitre un véritable bouleversement l’été prochain. Si celui-ci a fait défaut cette saison avec les blessures à répétition d’Ousmane Dembélé et le déclin de Luis Suarez, les Blaugrana auraient l’intention de régler le soucis lors de la prochaine fenêtre des transferts en recrutant Lautaro Martinez à l’Inter, en plus de tenter une nouvelle fois de faire revenir Neymar. Le buteur argentin des Nerazzurri serait suivi de longue date par le Barça et pourra partir contre 111M€ lors des deux premières semaines du mercato, soit le montant de sa clause libératoire active à ce moment là. Pour autant, malgré ces deux cibles de choix et avec un dossier Neymar des plus délicats à boucler, le FC Barcelone travaillerait en parallèle sur plusieurs autres pistes pour renouveler son attaque. Et à en croire les dernières informations de la presse catalane, cette quête le mènerait tout droit vers de jeunes pépites d’Eredivisie.

Trois jeunes attaquants évoluant en Eredivisie seraient dans le viseur du Barça !