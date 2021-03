Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça n’a aucune chance pour cette piste colossale…

Publié le 10 mars 2021 à 6h00 par Th.B.

Annoncé comme étant de retour dans le viseur du FC Barcelone, Matthijs de Ligt n’a nullement l’intention de quitter la Juventus. Que ce soit pour le Barça ou un autre club.

C’était l’une des attractions du mercato estival de 2019. Avec Frenkie de Jong qui s’était déjà engagé avec le FC Barcelone dès le mois de janvier, Matthijs de Ligt aurait pu se retrouver au Barça . Le club culé aurait souhaité recruter le jeune défenseur central néerlandais à présent âgé de 21 ans. Cependant, après avoir pesé le pour et le contre, De Ligt a décidé de s’envoler pour Turin afin de relever le challenge que la Juventus lui a présenté. Et il ne compterait pas bouger de sitôt alors que le FC Barcelone formulerait un nouvel intérêt pour De Ligt.

De Ligt assure être bien à la Juventus