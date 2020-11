Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça reçoit un avertissement pour cette grosse piste !

Publié le 21 novembre 2020 à 22h00 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone, Adama Traoré ne serait pas à vendre selon l’entraîneur de Wolverhampton Nuno Espirito Santo.

Formé à la Masia où il n’avait pas été en mesure de tirer son épingle du jeu au moment de passer des équipes jeunes à l’équipe première, Adama Traoré s’en est allé en 2015 du côté de l’Angleterre où il brille avec Wolverhampton depuis quelque temps désormais. Sous les ordres de Nuno Espirito Santo, l’ailier des Wolves s’est transformé à la fois physiquement et au niveau de son football. De quoi lui permettre de disposer à présent du statut d’international et d’attirer de nouveau l’attention du FC Barcelone qui aimerait rapatrier l’Espagnol. Néanmoins, comme Mundo Deportivo le révélait récemment, le FC Barcelone estimerait que cette opération serait pratiquement irréalisable en l’état. Et Wolverhampton compterait sur les services de son ailier à en croire les propos de l’entraîneur.

Traoré fait partie des plans de Wolverhampton