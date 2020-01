Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait l’embarras du choix pour la succession de Valverde !

Publié le 11 janvier 2020 à 11h00 par H.G.

Si le FC Barcelone aurait coché le nom de Xavi pour prendre son blanc en lieu et place d’Ernesto Valverde, le profil de l’ancien milieu espagnol ne serait pas le seul à être étudié par le club catalan.

Critiqué depuis de nombreuses années par les observateurs du FC Barcelone, Ernesto Valverde ne devrait plus faire long feu sur le banc barcelonais. L’ancien entraîneur de l’Athletic Club est fréquemment pointé du doigt en raison du jeu pratiqué par son Barça, ainsi que pour sa non-utilisation des jeunes joueurs qui ne progressent pas sous ses ordres. En dépit de deux Ligas remportées, le technicien des Catalans est également vivement critiqué pour ses résultats en Ligue des Champions, le FC Barcelone ayant subi deux remontadas sous ses ordres. Et ce jeudi, la défaite des Blaugrana face à l’Atlético de Madrid en demi-finale en Supercoupe d’Espagne (2-3) a poussé à leur paroxysme les critiques contre Ernesto Valverde. La question de l’avenir de l’entraîneur du Barça se pose plus que jamais, et la direction barcelonaise aurait d’ores et déjà sondé Xavi pour prendre le poste à court ou moyen terme. Cependant, le FC Barcelone a de la concurrence sur ce dossier dans la mesure où, comme Le 10 Sport vous l’a révélé en décembre dernier, l’ancien milieu de terrain désormais entraîneur d’Al Saad est convoité par le PSG, qui souhaiterait l’associer à Pep Guardiola sur son banc. Ainsi, puisque rien n’est acquis pour le Barça dans ce dossier, la direction barcelonaise aurait commencé à envisager d’autres solutions si le retour de Xavi était impossible à réaliser.

Koeman, Henry, Quique… Le Barça aurait de nombreuses options !