Mercato - Barcelone : Messi aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 10 mars 2020 à 0h00 par D.M.

Le FC Barcelone serait décidé à conserver Lionel Messi dont le contrat se termine en juin 2021. De son côté, l’attaquant ne voudrait pas quitter le club à la fin de la saison.

Le FC Barcelone s’activerait en coulisses pour régler le sujet épineux de la prolongation de Lionel Messi. Sous contrat jusqu’en juin 2021, l’attaquant n’a toujours pas trouvé d’accord avec son club pour allonger son bail. Selon le journaliste Nicolo Schira, le FC Barcelone travaillerait sur la prolongation de Lionel Messi et voudrait lui offrir un salaire annuel de 50M€. Le club catalan se doit de se montrer persuasif, d’autant plus que le joueur dispose dans son contrat d’une clause lui permettant de quitter la Catalogne à la fin de la saison afin de rejoindre l'équipe de son choix. Malgré l’existence de cette clause, Lionel Messi afficherait un souhait fort pour son avenir.

Lionel Messi jusqu’en 2023 au Barça ?