Mercato - Barcelone : Le Barça affiche un souhait fort avec cette pépite !

Publié le 10 décembre 2020 à 0h00 par D.M.

Le FC Barcelone aurait l’intention de prolonger le contrat d’Oscar Mingueza, qui se termine à la fin de la saison.

La blessure de Gérard Piqué a mis Ronald Koeman dans l’embarras. Alors qu’il doit déjà composer sans Samuel Umtiti, l’entraîneur du FC Barcelone n’a eu d’autres choix que d’accorder sa confiance à de jeunes joueurs pour renforcer la défense centrale. Le technicien néerlandais a fait appel à Ronald Araujo (21 ans), mais aussi à Oscar Mingueza (21 ans), qui voit son contrat avec le FC Barcelone expirer à la fin de la saison.

Le Barça souhaiterait prolonger le contrat de Mingueza