Mercato - Barcelone : L’avenir de Coutinho totalement relancé par Jürgen Klopp ?

Publié le 19 juillet 2021 à 21h30 par B.C.

Actuellement dans une situation très compliquée du côté du FC Barcelone, Philippe Coutinho pourrait rebondir en Premier League. Alors qu’Everton et Leicester sont annoncés sur ses traces, c’est finalement Liverpool qui pourrait se positionner sur son ancien joueur.

Dans le rouge financièrement, le FC Barcelone doit rapidement acter plusieurs départs pour renflouer ses caisses et alléger la masse salariale. Joan Laporta n’a pas le choix s’il veut boucler la prolongation de Lionel Messi et enregistrer les contrats de ses quatre nouvelles recrues (Agüero, Garcia, Emerson, Memphis). Alors que le nom d’Antoine Griezmann ressort régulièrement ces derniers jours, le Barça souhaite également se séparer de ses indésirables, à l’instar de Samuel Umtiti, Miralem Pjanic ou encore Philippe Coutinho. Ce dernier dispose de peu d’options pour rebondir, même si le Brésilien disposerait toujours d'une belle cote en Premier League, où il a brillé avec Liverpool entre 2013 et 2018. Everton et Leicester seraient notamment intéressés, mais les Reds pourraient faire irruption dans ce dossier.

Liverpool intéressé par Coutinho ?